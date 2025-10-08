Inscription
Almanach Notre Temps

Bayard

Notre Temps présente son nouvel Almanach 2026 pour une année riche en surprises : 1 jour, 1 page, c'est 365 jours de divertissement garanti... C'est un beau cadeau à s'offrir ou à offrir à Noël, et qui sera utile tout au long de l'année. Près de 20 000 fidèles lecteurs peuvent en témoigner ! Conçu pour vous accompagner et vous divertir chaque jour, l'Almanach Notre Temps édition 2026 propose près de 400 pages pour suivre la temporalité des saisons : plus de 1 500 infos, astuces (cuisine, culture générale, forme, jardinage...) et jeux (jeux de chiffres, de lettres, jeux des 7 erreurs, sudokus, mots fléchés, mots mélangés,...) pour se cultiver en s'amusant.

Almanach Notre Temps

Paru le 15/10/2025

388 pages

Bayard

19,95 €

