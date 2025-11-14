Inscription
#Polar

L'ultime randonnée

Vincent Ortis

ActuaLitté
Et si la seule issue, c'était la fuite en avant ? A sa sortie de prison, Penny Baxter n'a qu'un objectif : retrouver son fils et se reconstruire. Mais sa route vers la liberté prend vite l'allure d'une cavale sanglante, dans les paysages hostiles et enneigés du Montana, où chaque pas peut être le dernier. Des cadavres apparaissent, une traque s'enclenche... et plus rien n'est certain : Penny cherche-t-elle la vérité, ou fuit-elle quelque chose de bien plus sombre ? En parallèle, le juge Mac Carthy, rescapé d'une expédition dramatique, repart sur le terrain. Entre culpabilité et quête de justice, il poursuit un fantôme... ou tente d'en faire disparaître un. Les lignes entre victimes et bourreaux s'effacent, les motivations se brouillent, et l'urgence monte : fuir, survivre, comprendre... à tout prix.

Par Vincent Ortis
Chez Les éditions de l'Oiseau noir

|

Auteur

Vincent Ortis

Editeur

Les éditions de l'Oiseau noir

Genre

Thrillers

L'ultime randonnée

Vincent Ortis

Paru le 14/11/2025

346 pages

Les éditions de l'Oiseau noir

20,90 €

ActuaLitté
9782494715714
