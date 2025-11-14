L'ultime randonnée

Et si la seule issue, c'était la fuite en avant ? A sa sortie de prison, Penny Baxter n'a qu'un objectif : retrouver son fils et se reconstruire. Mais sa route vers la liberté prend vite l'allure d'une cavale sanglante, dans les paysages hostiles et enneigés du Montana, où chaque pas peut être le dernier. Des cadavres apparaissent, une traque s'enclenche... et plus rien n'est certain : Penny cherche-t-elle la vérité, ou fuit-elle quelque chose de bien plus sombre ? En parallèle, le juge Mac Carthy, rescapé d'une expédition dramatique, repart sur le terrain. Entre culpabilité et quête de justice, il poursuit un fantôme... ou tente d'en faire disparaître un. Les lignes entre victimes et bourreaux s'effacent, les motivations se brouillent, et l'urgence monte : fuir, survivre, comprendre... à tout prix.