Installation par le président Trump d'un "bureau de la foi" à la Maison Blanche, désignation par des rabbins de l'armée israélienne de la guerre à Gaza comme "sainte" alors qu'en écho le Hamas exalte sa lutte au nom de l'islam, bain rituel du Premier ministre indien lors d'un immense pèlerinage, invocation de l'identité chrétienne de l'Europe par des leaders populistes : autant de faits récents qui attestent que le religieux fait un retour en force sur la scène internationale et qu'il est, plus que jamais, mêlé au politique. Le constat est là, mais nous avons du mal à comprendre les ressorts de cette effervescence du religieux, tant notre culture laïque a évacué cette problématique. Alain Dieckhoff, chercheur au CNRS, ancien directeur du Centre de recherches internationales (CERI/Sciences Po), a réuni les meilleurs spécialistes pour dresser un panorama des radicalités religieuses contemporaines et nous aider à mieux saisir les rapports entre Etat, ethnicité, nationalisme, violence et religion. Un guide d'une actualité brûlante, un outil indispensable pour comprendre où va notre monde lancé à toute vitesse dans l'Histoire. Contributions de : Mohamed-Ali Adraoui, Brahim Afrit, Adam Baczko, Bayram Balci, Amélie Blom, Marcelo Ayres Camurça, Alain Dieckhoff, Stéphane Dudoignon, Niklas Foxeus, Christophe Jaffrelot, Denis Lacorne, Stéphane Lacroix, Aminah Mohammad-Arif, Denis Pelletier, Kathy Rousselet, Olivier Roy, Paul Zawadzki