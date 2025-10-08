Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Radicalités religieuses

Alain Dieckhoff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Installation par le président Trump d'un "bureau de la foi" à la Maison Blanche, désignation par des rabbins de l'armée israélienne de la guerre à Gaza comme "sainte" alors qu'en écho le Hamas exalte sa lutte au nom de l'islam, bain rituel du Premier ministre indien lors d'un immense pèlerinage, invocation de l'identité chrétienne de l'Europe par des leaders populistes : autant de faits récents qui attestent que le religieux fait un retour en force sur la scène internationale et qu'il est, plus que jamais, mêlé au politique. Le constat est là, mais nous avons du mal à comprendre les ressorts de cette effervescence du religieux, tant notre culture laïque a évacué cette problématique. Alain Dieckhoff, chercheur au CNRS, ancien directeur du Centre de recherches internationales (CERI/Sciences Po), a réuni les meilleurs spécialistes pour dresser un panorama des radicalités religieuses contemporaines et nous aider à mieux saisir les rapports entre Etat, ethnicité, nationalisme, violence et religion. Un guide d'une actualité brûlante, un outil indispensable pour comprendre où va notre monde lancé à toute vitesse dans l'Histoire. Contributions de : Mohamed-Ali Adraoui, Brahim Afrit, Adam Baczko, Bayram Balci, Amélie Blom, Marcelo Ayres Camurça, Alain Dieckhoff, Stéphane Dudoignon, Niklas Foxeus, Christophe Jaffrelot, Denis Lacorne, Stéphane Lacroix, Aminah Mohammad-Arif, Denis Pelletier, Kathy Rousselet, Olivier Roy, Paul Zawadzki

Par Alain Dieckhoff
Chez Albin Michel

|

Auteur

Alain Dieckhoff

Editeur

Albin Michel

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Radicalités religieuses par Alain Dieckhoff

Commenter ce livre

 

Radicalités religieuses

Alain Dieckhoff

Paru le 08/10/2025

352 pages

Albin Michel

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226501400
9782226501400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.