Yogi Moderne

Et si le yoga était avant tout un changement de perspective, alliant la sagesse ancestrale aux défis de la vie contemporaine ? Ce guide complet, à la fois théorique et pratique, vous propose une approche vivante et ancrée dans le corps, loin des clichés de performance ou de spiritualité déconnectée. Nourri par les avancées scientifiques en anatomie et physiologie, il vous permet d'appliquer les savoirs traditionnels du yoga à vos besoins actuels : gestion du stress, amélioration de l'attention, équilibre physique et mental... Vous y trouverez des conseils pratiques pour adapter chaque posture à votre corps et à votre quotidien, ainsi que des techniques de respiration et de méditation pour retrouver énergie et sérénité. Avec des explications claires sur le mouvement, l'anatomie fonctionnelle et la conscience corporelle, ce livre vous guide pas à pas à travers près de 60 séquences et exercices vidéo guidés, accessibles par QR Codes. Un guide concret à expérimenter et à incarner pour faire du yoga un art de vivre, ici et maintenant.