Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Yogi Moderne

Mathieu Boldron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le yoga était avant tout un changement de perspective, alliant la sagesse ancestrale aux défis de la vie contemporaine ? Ce guide complet, à la fois théorique et pratique, vous propose une approche vivante et ancrée dans le corps, loin des clichés de performance ou de spiritualité déconnectée. Nourri par les avancées scientifiques en anatomie et physiologie, il vous permet d'appliquer les savoirs traditionnels du yoga à vos besoins actuels : gestion du stress, amélioration de l'attention, équilibre physique et mental... Vous y trouverez des conseils pratiques pour adapter chaque posture à votre corps et à votre quotidien, ainsi que des techniques de respiration et de méditation pour retrouver énergie et sérénité. Avec des explications claires sur le mouvement, l'anatomie fonctionnelle et la conscience corporelle, ce livre vous guide pas à pas à travers près de 60 séquences et exercices vidéo guidés, accessibles par QR Codes. Un guide concret à expérimenter et à incarner pour faire du yoga un art de vivre, ici et maintenant.

Par Mathieu Boldron
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Mathieu Boldron

Editeur

Editions La Plage

Genre

Yoga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Yogi Moderne par Mathieu Boldron

Commenter ce livre

 

Yogi Moderne

Mathieu Boldron

Paru le 22/10/2025

256 pages

Editions La Plage

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383384854
9782383384854
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.