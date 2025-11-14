Inscription
#Polar

La douceur de ses griffes

Rosalie Lowie

ActuaLitté
Zoé Rousseau, journaliste sous couverture, infiltre L'Entre-Soi, un centre de formation ésotérique aux méthodes douteuses. Endoctrinement, isolement : un piège parfait pour les âmes brisées. A quelques kilomètres de là, Marcus Kubiak, son compagnon, suit une piste sanglante : une jeune femme assassinée, un suspect en fuite, puis deux autres corps dévoilant une affaire plus sombre encore. A mesure qu'il approche de la vérité, Marcus comprend que Zoé n'est plus une infiltrée : elle est devenue une proie. Bientôt, il ne sera plus question d'enquête. Seulement de survie. Zoé et Marcus s'engagent alors dans une course contre la montre pour sauver ceux qui peuvent encore l'être...

Par Rosalie Lowie
Chez Les éditions de l'Oiseau noir

|

Auteur

Rosalie Lowie

Editeur

Les éditions de l'Oiseau noir

Genre

Thrillers

La douceur de ses griffes

Rosalie Lowie

Paru le 14/11/2025

361 pages

Les éditions de l'Oiseau noir

20,90 €

9782494715684
