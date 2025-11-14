La douceur de ses griffes

Zoé Rousseau, journaliste sous couverture, infiltre L'Entre-Soi, un centre de formation ésotérique aux méthodes douteuses. Endoctrinement, isolement : un piège parfait pour les âmes brisées. A quelques kilomètres de là, Marcus Kubiak, son compagnon, suit une piste sanglante : une jeune femme assassinée, un suspect en fuite, puis deux autres corps dévoilant une affaire plus sombre encore. A mesure qu'il approche de la vérité, Marcus comprend que Zoé n'est plus une infiltrée : elle est devenue une proie. Bientôt, il ne sera plus question d'enquête. Seulement de survie. Zoé et Marcus s'engagent alors dans une course contre la montre pour sauver ceux qui peuvent encore l'être...