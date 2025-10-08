Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Brownie & arsenic

Astrid Desbordes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Impasse des Sorcières. C'est ici que vivent Charlie, 13 ans, ses parents (un peu fantasques), son frère Vassili (un peu comédien), sa petite soeur Ruby (carrément peste) et sa grand-mère Maggie (parfaite en tous points). C'est aussi ici, au fond de l'impasse, dans une grande villa sinistre, que vivait Fedora, l'arrière-grand-mère de Charlie. Elles se connaissaient à peine, et pourtant, à la lecture du testament de Fedora, Charlie découvre qu'elle hérite de son chat, Brownie, et que ce dernier ne devra pas quitter la villa. Pourquoi un tel héritage ? Quelle idée Fedora avait-elle en tête ? Y a-t-il un lien avec l'homme mystérieux croisé le jour de son enterrement ? Et que signifie cette lumière dans la maison, la nuit ? Et les traces de poison dans la cuisine ? Charlie va peu à peu découvrir un passé que ses propres parents ignorent. Un passé aussi insoupçonnable que dangereux.

Par Astrid Desbordes
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Astrid Desbordes

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brownie & arsenic par Astrid Desbordes

Commenter ce livre

 

Brownie & arsenic

Astrid Desbordes

Paru le 08/10/2025

192 pages

L'Ecole des Loisirs

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211349437
9782211349437
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.