Brownie & arsenic

Impasse des Sorcières. C'est ici que vivent Charlie, 13 ans, ses parents (un peu fantasques), son frère Vassili (un peu comédien), sa petite soeur Ruby (carrément peste) et sa grand-mère Maggie (parfaite en tous points). C'est aussi ici, au fond de l'impasse, dans une grande villa sinistre, que vivait Fedora, l'arrière-grand-mère de Charlie. Elles se connaissaient à peine, et pourtant, à la lecture du testament de Fedora, Charlie découvre qu'elle hérite de son chat, Brownie, et que ce dernier ne devra pas quitter la villa. Pourquoi un tel héritage ? Quelle idée Fedora avait-elle en tête ? Y a-t-il un lien avec l'homme mystérieux croisé le jour de son enterrement ? Et que signifie cette lumière dans la maison, la nuit ? Et les traces de poison dans la cuisine ? Charlie va peu à peu découvrir un passé que ses propres parents ignorent. Un passé aussi insoupçonnable que dangereux.