Audimat N° 24

Si Audimat publie des essais dignes des meilleures enquêtes en sciences humaines et sociales, elle représente plus qu'une revue d'analyse des musiques populaires. Elle s'intéresse à la façon dont la vie résonne dans la musique et insiste sur la subjectivité des points de vue. Au sommaire de ce numéro : les échanges transatlantiques entre danseurs dans les soirées house, la jeunesse de DJ Screw, les reconfigurations du style Jersey Club et une lecture hallucinée des effets psychotropes dans les musiques populaires.