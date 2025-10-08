Inscription
#Roman jeunesse

Lopal et l'Esprit des os

Nastasia Rugani

ActuaLitté
C'est le jour d'Halloween, le jour de l'anniversaire de Lopal. Elle aurait dû faire la fête avec ses meilleurs amis. Au lieu de quoi, elle est coincée avec son grand-père Afi, dans le chalet de l'ennui. Quand le vieil homme ne tricote pas, il dort. Comme il est trop âgé pour l'aventure, Lopal n'a pas le droit d'aller bien loin. "Ma maison, mes règles" , ordonne Afi. Interdiction d'explorer la forêt. Anniversaire raté. Trop, c'est trop ! A l'heure de souffler ses bougies, Lopal fait un voeu. Un voeu sinistre et cruel. Mais connaît-elle les conséquences d'un voeu si terrible ? Est-elle prête à affronter la nuit la plus étrange de sa vie ?

Par Nastasia Rugani
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Nastasia Rugani

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Lopal et l'Esprit des os

Nastasia Rugani

Paru le 08/10/2025

80 pages

L'Ecole des Loisirs

10,50 €

ActuaLitté
9782211339254
