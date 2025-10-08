Lopal et l'Esprit des os

C'est le jour d'Halloween, le jour de l'anniversaire de Lopal. Elle aurait dû faire la fête avec ses meilleurs amis. Au lieu de quoi, elle est coincée avec son grand-père Afi, dans le chalet de l'ennui. Quand le vieil homme ne tricote pas, il dort. Comme il est trop âgé pour l'aventure, Lopal n'a pas le droit d'aller bien loin. "Ma maison, mes règles" , ordonne Afi. Interdiction d'explorer la forêt. Anniversaire raté. Trop, c'est trop ! A l'heure de souffler ses bougies, Lopal fait un voeu. Un voeu sinistre et cruel. Mais connaît-elle les conséquences d'un voeu si terrible ? Est-elle prête à affronter la nuit la plus étrange de sa vie ?