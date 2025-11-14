Inscription
#Polar

Entre deux rives

Grégoire Caux, Claire Favre-Taylaz

En discutant avec l'un et l'autre de ses grands-pères, Grégoire s'aperçoit qu'ils étaient tous les deux en Algérie lors de la guerre d'indépendance. En creusant un peu, il comprend qu'ils ne défendaient pas les mêmes idées. D'un côté, Jacques, jeune instituteur fraîchement débarqué de métropole. La découverte de l'Algérie française va le bouleverser. En réaction, il va prendre des positions radicales. De l'autre, Gilbert, pied-noir et gendarme. Sa situation le porte à s'engager pour la sauvegarde de l'Algérie française. Le déroulé de l'histoire permet de comprendre leurs parcours de vie et la façon dont ils évoluent avant, pendant et après la guerre d'indépendance algérienne. Ces itinéraires individuels mettent en relief un pan majeur de l'Histoire de France dans la seconde moitié du XXème siècle.

Auteur

Grégoire Caux, Claire Favre-Taylaz

Editeur

Jarjille

Genre

Historique

Entre deux rives

Grégoire Caux, Claire Favre-Taylaz

Paru le 14/11/2025

128 pages

Jarjille

22,00 €

9782493649256
