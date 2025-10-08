Inscription
Le crépuscule de la veuve blanche

Cyril Carrère

Rien ne sert de mourir, il faut savoir disparaître. Un youtubeur suscite l'engouement en remettant en lumière l'histoire de la Veuve blanche, une tueuse en série aujourd'hui disparue qui a terrorisé Tokyo au début des années 2000. Lorsque Junichi Kudo, détective privé dont le destin a été broyé par cette femme apprend que d'autres crimes ont été commis selon le même modus operandi, il décide d'enquêter. Il s'engouffre seul dans le monde des "évaporés", où la Veuve blanche pourrait avoir trouvé refuge. Bientôt, il disparaît à son tour. Hayato Ishida et Noémie Legrand, de la cellule Sakura, partent sur ses traces. Ils plongent dans les méandres d'un Japon fracturé et mettent au jour un puzzle funeste, où les fantômes d'hier continuent de hanter le présent.

Par Cyril Carrère
Chez Editions Denoël

Auteur

Cyril Carrère

Editeur

Editions Denoël

Genre

Thrillers

Le crépuscule de la veuve blanche

Cyril Carrère

Paru le 08/10/2025

394 pages

Editions Denoël

22,00 €

9782207186558
