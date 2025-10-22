Inscription
#Essais

Soif d'aventure

Cathy Robin, Anne Cresci, Annick Poirier

Plongez dans "Soif d'aventure" , un livre captivant qui raconte l'histoire de 26 explorateurs et exploratrices légendaires. De Vasco de Gama à Amelia Earhart, de Jacques-Yves Cousteau à Mike Horn, en passant par Junko Tabei et Violette Dorange, découvrez les destins hors du commun de ces pionniers qui ont marqué l'histoire de l'exploration. Navigateurs, alpinistes, astronautes, spéléologues ou écrivains-voyageurs : tous ont repoussé les limites du possible. A travers des récits palpitants, richement illustrés par les talentueuses illustratrices Anne Cresci et Annick Poirier, ce livre d'aventure et de découverte retrace leurs exploits : traversées océaniques, ascensions de sommets, plongées abyssales, marches lunaires et défis extrêmes face aux éléments. Chaque portrait révèle leur courage, leur curiosité et leur soif d'inconnu. Soif d'aventure est bien plus qu'un recueil de biographies : c'est une invitation à voyager, à rêver et à s'inspirer de celles et ceux qui ont osé explorer le monde et l'univers. Une lecture idéale pour les passionnés d'exploration, d'histoires vraies et de grandes aventures humaines.

|

Auteur

Editeur

Genre

Récits de voyage

Paru le 22/10/2025

240 pages

35,00 €

Lire un extrait
9782376715665
