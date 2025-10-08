Pour un baiser de toi

Et si la meilleure des résolutions était de tendre la main aux autres ? Le 27 décembre, une jeune fille est renversée sous les yeux de Kendall et Max. Choqués, ils se réfugient dans un café, se sentant coupables de n'être pas intervenus. Là, la serveuse leur lance un défi : ils devront accomplir sept bonnes actions désintéressées d'ici le 31 à minuit. C'est ainsi qu'ils se retrouvent chaque jour à parcourir New York où ils tentent d'aider sept inconnus... parfois adorables, d'autres fois à peine aimables. Mais en poursuivant le même but et en s'ouvrant aux autres, ils s'affirment peu à peu et commencent à dévoiler leurs propres sentiments...