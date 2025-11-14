Inscription
#Roman francophone

Winter Things

Lily Diannier

ActuaLitté
Une station de luxe. Un fake dating. Et zéro affinité. Maziel pensait avoir tout vu chez Silver Fern : les clients capricieux, les demandes absurdes – " un jacuzzi chauffé à 40,2 °C sinon rien " –, et son boss, Jowan Mara, concentré d'aigreur en col roulé. Mais quand l'entreprise lui offre un séjour tous frais payés à Courchevel : luxe, neige, détente – en théorie. Elle se réjouit... avant de découvrir que Jowan fait partie du voyage. Et qu'il entend la surveiller du matin au soir, café compris. Entre une mission stratégique pour racheter un palace hors de prix, des batailles de regards assassins et un mensonge stupide (et très public) qui les contraint à jouer les faux couples, Maziel et Jowan vont devoir cohabiter. Gentiment. Sans s'étrangler. Et avec le sourire. Elle respire, il soupire. Mais ils vont partager un lit king-size, une fondue... et peut-être quelques éclats de rire inattendus. Et si ce séjour sous tension virait à la comédie romantique ?

Par Lily Diannier
Chez Sienna

|

Auteur

Lily Diannier

Editeur

Sienna

Genre

Comédie romantique et humorist

Winter Things

Lily Diannier

Paru le 14/11/2025

Sienna

19,90 €

ActuaLitté
9782488004060
