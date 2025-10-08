Charlie le husky

Le husky, un animal aimé des petits comme des grands ! Charlie adore courir et se balader dans la neige. Mais aujourd'hui, il s'est un peu trop éloigné et ne sait plus où il est. Heureusement qu'Odette la chouette est là, pour lui montrer le chemin. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.