Charlie le husky

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Le husky, un animal aimé des petits comme des grands ! Charlie adore courir et se balader dans la neige. Mais aujourd'hui, il s'est un peu trop éloigné et ne sait plus où il est. Heureusement qu'Odette la chouette est là, pour lui montrer le chemin. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Hélène Chetaud, Anne Kalicky
Chez Casterman

Auteur

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

Charlie le husky

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Paru le 08/10/2025

12 pages

Casterman

6,95 €

9782203292833
