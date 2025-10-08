Inscription
Un plan infaillible

Pacco

En matière de rêves, une chose est sûre : on en a tous. Petits ou grands, réalistes ou audacieux... parfois même impossibles ! Mais réaliser ses rêves, est-ce vraiment à la portée de tous ? Il n'existe pas de méthode infaillible, mais dans cette bande dessinée drôle et tendre, mêlant autobiographie et conseils pratiques issus de son expérience, Pacco partage son plan en six étapes. Comment a-t-il fait, lui, pour transformer ses rêves en réalité ? Et vous, oserez-vous relever le défi ?

Par Pacco
Chez Casterman

Auteur

Pacco

Editeur

Casterman

Genre

Divers

Un plan infaillible

Pacco

Paru le 08/10/2025

256 pages

Casterman

25,00 €

9782203290785
