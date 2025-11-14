Promenades d'un parisien

Mon histoire est celle d'un jeune garçon qui débarque à Paris après avoir beaucoup rêvé sur les rives de la Méditerranée de la vie parisienne qui m'attendait. L'histoire d'un homme candide à qui les dieux avaient souri. Un temps marqué par Mai 68, par une galerie d'Art au sommet de la réussite, boulevard Saint-Germain, la Galerie Iolas. Puis vint la Nouvelle Cuisine, l'exubérance des années 70, et pour moi quelque notoriété. J'en suis tout ému, ébloui mais pas blêmi. Il m'en resta un amour de la fête à table, des lumières et de la brillante société mêlée de ce temps-là. Les lieux où cela se passe, principalement des restaurants. C'est la découverte de Paris, paradoxalement par ses lieux publics les plus courus. Des lieux sympathiques arpentés, bistrots ou petits restaurants nichés dans la ville. On naviguait d'arrondissement en arrondissement pour se trouver, pourquoi pas, un rad, dans la fantaisie, où faire bombance. Ainsi le hors-venu que j'étais, " navigateur juvénile ", je m'arrima