Quand l'IA tue la littérature

Désormais, l'auteur peut être un robot, car les intelligences artificielles génératives inspirent, rédigent, corrigent et sont... publiées. De puissants calculateurs se sont immiscés dans le travail d'écriture. Favorisant la génération de textes en masse, ces outils libèrent la main des utilisateurs qui, souvent satisfaits, ne questionnent pas leur fonctionnement. Loin de rester indifférents devant de telles facilités, certains auteurs s'en emparent et distribuent sur le marché profusion de textes dégriffés. Ces facilitateurs textuels, qui transgressent généralement la législation sur le droit d'auteur, sont difficilement détectables et risquent à terme de susciter une rupture dans la création littéraire. De l'émergence de l'auteur-prompteur-amendeur aux métamorphoses du rôle des éditeurs et des lecteurs, Stéphanie Parmentier interroge la place des IA marchandes de prose dans la culture. Que vaut une littérature née sous IA ? Et que devient notre imaginaire sous l'influence des robots ?