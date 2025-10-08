Inscription
#Essais

Quand l'IA tue la littérature

Stéphanie Parmentier

ActuaLitté
Désormais, l'auteur peut être un robot, car les intelligences artificielles génératives inspirent, rédigent, corrigent et sont... publiées. De puissants calculateurs se sont immiscés dans le travail d'écriture. Favorisant la génération de textes en masse, ces outils libèrent la main des utilisateurs qui, souvent satisfaits, ne questionnent pas leur fonctionnement. Loin de rester indifférents devant de telles facilités, certains auteurs s'en emparent et distribuent sur le marché profusion de textes dégriffés. Ces facilitateurs textuels, qui transgressent généralement la législation sur le droit d'auteur, sont difficilement détectables et risquent à terme de susciter une rupture dans la création littéraire. De l'émergence de l'auteur-prompteur-amendeur aux métamorphoses du rôle des éditeurs et des lecteurs, Stéphanie Parmentier interroge la place des IA marchandes de prose dans la culture. Que vaut une littérature née sous IA ? Et que devient notre imaginaire sous l'influence des robots ?

Par Stéphanie Parmentier
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Stéphanie Parmentier

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Critique

Quand l'IA tue la littérature

Stéphanie Parmentier

Paru le 08/10/2025

171 pages

Presses Universitaires de France - PUF

18,00 €

ActuaLitté
