Aventures complètes 1980-2004

Entre rêve et poésie, succombez au vertige d'une série culte Giuseppe Bergman en a plus qu'assez de l'étroitesse de la vie que notre société lui impose et rêve désespérément de vivre libre et sans entraves. Aussi quand il est sollicité pour partir à l'aventure, il n'hésite pas une seconde et plaque tout. Bienvenue dans un rêve éveillé... Inspirée notamment par Hugo Pratt, l'histoire de l'Art, la mythologie et les nombreux voyages personnels de l'auteur, entre autres, la structure des récits mettant en scène l'alter ego de Manara ressemble aux circonvolutions d'un songe sous substances. Les péripéties déroutantes autant qu'absurdes (souvent), les personnages étranges, les splendides créatures peu vêtues, les ellipses de la narration, tout semble emprunté à l'onirisme. Après Venise, l'Afrique et l'Inde, Bergman voyage aussi dans des territoires imaginaires et nous entraîne dans son sillage... En compagnie de Bergman et Manara, impossible que l'aventure n'aille pas flirter avec l'érotisme et le rêve... Pour la première fois, découvrez toutes les aventures deGiuseppeBergman dans cette intégrale complète, un épais volume qui réunit une oeuvre unique en son genre, sans équivalent dans l'histoire de la bande dessinée, à la liberté de ton totale, aussi troublante que révolutionnaire. A l'occasion de l'anniversaire des 80 ans du maître italien, replongeons-nous dans sa série fétiche, intégralement retraduite et relettrée, et accompagnée d'un très riche cahier bonus (80 pages environ).