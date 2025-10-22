Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Aventures complètes 1980-2004

Milo Manara

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre rêve et poésie, succombez au vertige d'une série culte Giuseppe Bergman en a plus qu'assez de l'étroitesse de la vie que notre société lui impose et rêve désespérément de vivre libre et sans entraves. Aussi quand il est sollicité pour partir à l'aventure, il n'hésite pas une seconde et plaque tout. Bienvenue dans un rêve éveillé... Inspirée notamment par Hugo Pratt, l'histoire de l'Art, la mythologie et les nombreux voyages personnels de l'auteur, entre autres, la structure des récits mettant en scène l'alter ego de Manara ressemble aux circonvolutions d'un songe sous substances. Les péripéties déroutantes autant qu'absurdes (souvent), les personnages étranges, les splendides créatures peu vêtues, les ellipses de la narration, tout semble emprunté à l'onirisme. Après Venise, l'Afrique et l'Inde, Bergman voyage aussi dans des territoires imaginaires et nous entraîne dans son sillage... En compagnie de Bergman et Manara, impossible que l'aventure n'aille pas flirter avec l'érotisme et le rêve... Pour la première fois, découvrez toutes les aventures deGiuseppeBergman dans cette intégrale complète, un épais volume qui réunit une oeuvre unique en son genre, sans équivalent dans l'histoire de la bande dessinée, à la liberté de ton totale, aussi troublante que révolutionnaire. A l'occasion de l'anniversaire des 80 ans du maître italien, replongeons-nous dans sa série fétiche, intégralement retraduite et relettrée, et accompagnée d'un très riche cahier bonus (80 pages environ).

Par Milo Manara
Chez Glénat

|

Auteur

Milo Manara

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aventures complètes 1980-2004 par Milo Manara

Commenter ce livre

 

Aventures complètes 1980-2004

Milo Manara

Paru le 19/11/2025

576 pages

Glénat

65,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344069998
9782344069998
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.