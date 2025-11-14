La brigade 13

A la suite d'une apocalypse naturelle, la Terre et la société ont été détruites. Les êtres humains ne sont plus les prédateurs suprêmes, des créatures féroces et inconnues ayant jailli des entrailles de la terre. Le seul moyen de protéger l'humanité réside dans la création de brigades défensives. A présent, l'humain survit grâce à un système de Castes, organisés selon les aptitudes physiques de chacun. Cette organisation régit la vie de chacun, du plus riche au plus pauvre, créant une inégalité conséquente entre les Districts. Il n'y a qu'une Brigade qui échappe à ces règles : celle des Sans-Ames. Craints par la plupart des citoyens, rien ne les arrête dans leur mission, celle de protéger chaque vie, quoi qu'il en coûte. Ils sont féroces, intimidants, à l'image de leur leader, Soleya. Cette dernière ne tolère aucun inconnu dans ses rangs, alors lorsqu'un nouveau Capitaine leur est attribué, elle n'a qu'une idée en tête, le faire partir. Sauf que ce dernier semble prêt à tout pour s'immiscer dans sa vie et découvrir ses plus sombres secrets, même ceux dont elle n'a pas connaissances...