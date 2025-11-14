"?Me suicider ou étaler aux yeux du monde entier ma médiocrité : telle m'apparut, à l'époque, l'alternative lamentable qui s'offrait à moi. Comme je n'avais sous la main ni la corde ni le courage pour me pendre, j'optai pour la honte, allumai mon ordinateur et entrepris d'écrire.?" Michel Bourdon est né à Ixelles en 1950. Observateur de la faune à plumes, poils et écailles depuis son enfance, il pense un temps étudier la zoologie , il s'oriente finalement vers la médecine et découvre le folklore estudiantin de l'ULB, dans lequel il s'implique avec assiduité. Quand il n'opère pas des côlons droits en écoutant de la musique classique, Michel Bourdon dévalise les bibliothèques, s'essaye avec succès à la cuisine végétalienne, crée des films d'animation joués par des Playmobil, expérimente les cultures potagères, philosophe dans des lieux sombres ou recense la biodiversité des ruisseaux munaciens. Bref, en véritable homme de la Renaissance comme il en existe peu à notre époque, Michel Bourdon laisse libre cours à sa curiosité insatiable. C'est sur le tard qu'il découvre l'écriture de fiction, titillé par le jeu de ses deux filles, "?écrire en quarantaine?", lancé pendant le confinement. Deux nouvelles issues de ces défis hebdomadaires thématiques, mettant en scène son impitoyable "?Maître?" anthropophage seront à l'origine d'un premier roman, "?Saveurs d'humains?", paru en 2023. Michel Bourdon nous revient avec une nouvelle chronique familiale, plus tout aussi improbable et d'un genre moins sanglant que la précédente. Quoique... Quand un chirurgien à la retraite troque le scalpel pour la plume, on peut s'attendre à quelques réparties tranchantes. Il y aura donc du sang, des boyaux, de la rate et du cerveau, non plus cette fois servis en pâture à de féroces Crocutanthropes, mais émincés avec une sensibilité de gastronome (ou hachés menus par l'imagination cinglante d'une tenancière de donjon). L'exercice de dissection à la fois tendre et cruel, met en exergue les émois, petites mesquineries, drames terribles et joies quotidiennes d'êtres humains ordinaires, avec, toujours, ce sens du détail et cette précision chirurgicale qui caractérisent le style de l'auteur. Mêlant souvenirs de salle d'op et de salle humide, expériences familiales et analyse de son rapport personnel à l'écriture dans un jeu d'anamorphoses, de descriptions picaresques à plusieurs voix et de mises en abîme, le récit de Michel Bourdon évoque par moments les vanités baroques, mais accroche l'attention du lecteur mieux qu'une bonne série Netflix. C.B.