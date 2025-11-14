Un demi-siècle de voyages, d'épreuves et de rencontres aux quatre coins du monde. A dix-sept ans, Jean-Pierre Cling quitte la France pour Moscou, en pleine Union Soviétique de Brejnev. Il y découvre un pays sous surveillance, marqué par les pénuries, la propagande et les récits bouleversants d'anciens détenus du Goulag. Commence alors un long périple qui le mènera au Zimbabwe, encore figé dans l'ombre du colonialisme sous le régime de Robert Mugabe , en Afrique du Sud au lendemain de l'apartheid, où il croise Nelson Mandela en chemise bariolée , au Vietnam, hanté par la guerre et la mémoire de l'Indochine , en Tunisie après la révolution du jasmin, tiraillée entre tradition islamique et modernité , jusqu'au Mexique, entre passion amoureuse et violence des armes. Récit d'apprentissage et de transformation intérieure, Seulement le sillage... est aussi un témoignage rare sur l'histoire contemporaine, vue de l'intérieur. Porté par une écriture alerte, teintée d'humour et d'auto-dérision, ce texte saisissant retrace l'éveil d'un regard, d'abord candide, devenu peu à peu lucide, sur les fractures du monde et sur soi-même. Goulag, glaciation, Brejnev, décolonisation, apartheid, Mandela, guerre du Vietnam, attentats, révolution tunisienne, Mexique, démocratisation... autant de jalons historiques revisités à travers le prisme de l'expérience intime.