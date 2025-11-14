Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Seulement le sillage...

Jean-Pierre Cling

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un demi-siècle de voyages, d'épreuves et de rencontres aux quatre coins du monde. A dix-sept ans, Jean-Pierre Cling quitte la France pour Moscou, en pleine Union Soviétique de Brejnev. Il y découvre un pays sous surveillance, marqué par les pénuries, la propagande et les récits bouleversants d'anciens détenus du Goulag. Commence alors un long périple qui le mènera au Zimbabwe, encore figé dans l'ombre du colonialisme sous le régime de Robert Mugabe , en Afrique du Sud au lendemain de l'apartheid, où il croise Nelson Mandela en chemise bariolée , au Vietnam, hanté par la guerre et la mémoire de l'Indochine , en Tunisie après la révolution du jasmin, tiraillée entre tradition islamique et modernité , jusqu'au Mexique, entre passion amoureuse et violence des armes. Récit d'apprentissage et de transformation intérieure, Seulement le sillage... est aussi un témoignage rare sur l'histoire contemporaine, vue de l'intérieur. Porté par une écriture alerte, teintée d'humour et d'auto-dérision, ce texte saisissant retrace l'éveil d'un regard, d'abord candide, devenu peu à peu lucide, sur les fractures du monde et sur soi-même. Goulag, glaciation, Brejnev, décolonisation, apartheid, Mandela, guerre du Vietnam, attentats, révolution tunisienne, Mexique, démocratisation... autant de jalons historiques revisités à travers le prisme de l'expérience intime.

Par Jean-Pierre Cling
Chez Editions Complicités

|

Auteur

Jean-Pierre Cling

Editeur

Editions Complicités

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Seulement le sillage... par Jean-Pierre Cling

Commenter ce livre

 

Seulement le sillage...

Jean-Pierre Cling

Paru le 14/11/2025

Editions Complicités

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386478857
9782386478857
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.