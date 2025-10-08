La boîte à outils de la performance durable

La performance durable est une notion qui englobe la gestion économique, sociétale et environnementale d'une entreprise, de la conception des produits ou services à leur mise sur le marché. Elle se caractérise par son impact social et environnemental et s'appuie sur les principes de la norme ISO 26 000. Cet ouvrage propose au praticien la mise en oeuvre de tels principes de gestion en vue d'améliorer la performance financière et extra financière, à court, moyen et long terme de son entreprise. Pour ce faire, il s'articule autour des questions suivantes : comment définir les contours de la performance durable ? Comment réaliser un diagnostic de performance financier et extra financier ? Comment améliorer la performance immédiate ? Comment anticiper le futur et décider en contexte d'incertitude ? Comment développer l'agilité pour agir rapidement ? Comment engager toute l'entreprise vers la performance durable ? Comment réduire les gaspillages et valoriser son entreprise ?