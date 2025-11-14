Inscription
#Imaginaire

Créature

Marie L. Raynal

ActuaLitté
? La plume remarquable et très inspirée d ? une jeune fille de 16 ans. ? Une grande maîtrise du genre et un sens très sûr du récit. ? Une histoire touchante d ? initiation et de libération, à destination de tous les adolescents. ? Importante couverture médiatique du premier tome (radio et télévision). Après avoir échappé de peu aux alliés qui servent les mystérieux desseins de sa mère, Ivy arrive à Fétya. Elle. ignore quelle nouvelle magie l'y a amenée, mais il lui faut affronter de nouveaux ennemis et trouver au plus tôt le moyen de mettre un terme à sa malédiction, qu'elle sent dangereusement croître en elle. Mais le Royaume et ses forêts cachent de sombres secrets qui ne tardent pas à refermer leurs griffes sur la jeune fille. Alors que Cristelia lui manque de plus en plus, un étrange lien se forme. Jusqu'où la magie noire ira-t-elle ? Quels secrets s'évertue-t-on à lui cacher ? Deuxième tome de la saga Créature, fruit de l'imagination débordante d'une adolescente, Les Cendres est un puissant récit d'initiation.

Par Marie L. Raynal
Chez Le Passeur Editeur

|

Auteur

Marie L. Raynal

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Mondes fantastiques

Créature

Marie L. Raynal

Paru le 14/11/2025

376 pages

Le Passeur Editeur

19,50 €

ActuaLitté
9782385210649
Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
