Une femme sur la Lune

En 2026, la mission Artemis II s'élancera vers la Lune, avec à son bord la première femme qui en fera le tour : l'Américaine Christina Koch. Cet événement, hautement médiatique, symbolise à lui seul le rôle croissant des femmes dans le programme spatial - la parité étant pratiquement acquise chez les astronautes de la Nasa. Mais avant d'en arriver là, elles furent nombreuses à se battre, souvent sans succès, pour prendre leur place aux côtés des hommes dans les missions spatiales. Ce livre revient sur cette épopée féminine, de Valentina Terechkova à Wang Yaping et Sophie Adenot, en passante par Claudie Haigneré, Sally Ride et d'autres héroïnes de l'astronautique. Après le vol circumlunaire de 2026, il est désormais acquis que la prochaine personne à marcher sur la Lune, avant la fin de la décennie, sera une femme. Mais sera-t-elle américaine ou chinoise ? Une nouvelle course est lancée entre les deux superpuissances, qui, au-delà de la Lune, pourrait nous emmener jusqu'à Mars.