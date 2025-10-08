Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Une femme sur la Lune

Charles Frankel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2026, la mission Artemis II s'élancera vers la Lune, avec à son bord la première femme qui en fera le tour : l'Américaine Christina Koch. Cet événement, hautement médiatique, symbolise à lui seul le rôle croissant des femmes dans le programme spatial - la parité étant pratiquement acquise chez les astronautes de la Nasa. Mais avant d'en arriver là, elles furent nombreuses à se battre, souvent sans succès, pour prendre leur place aux côtés des hommes dans les missions spatiales. Ce livre revient sur cette épopée féminine, de Valentina Terechkova à Wang Yaping et Sophie Adenot, en passante par Claudie Haigneré, Sally Ride et d'autres héroïnes de l'astronautique. Après le vol circumlunaire de 2026, il est désormais acquis que la prochaine personne à marcher sur la Lune, avant la fin de la décennie, sera une femme. Mais sera-t-elle américaine ou chinoise ? Une nouvelle course est lancée entre les deux superpuissances, qui, au-delà de la Lune, pourrait nous emmener jusqu'à Mars.

Par Charles Frankel
Chez Dunod

|

Auteur

Charles Frankel

Editeur

Dunod

Genre

Histoire des sciences

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une femme sur la Lune par Charles Frankel

Commenter ce livre

 

Une femme sur la Lune

Charles Frankel

Paru le 08/10/2025

208 pages

Dunod

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100874637
9782100874637
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.