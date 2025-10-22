Voyages initiatiques

Paulo Coelho est un voyageur dans l'âme. Outre les nombreux pays qu'il a visités, il est surtout connu pour la dimension spirituelle qu'il a su apporter au moindre de ses déplacements. Dans les trois textes rassemblés ici, qui sont parmi ses plus grands succès de librairie, il nous invite, à travers ses expériences personnelles, à nous mettre en mouvement, en quête de nous-mêmes. Dans Le pèlerin de Compostelle, son tout premier livre, il nous raconte les bouleversements majeurs qu'il a rencontrés sur le chemin le plus célèbre au monde. Dans Aleph, il part à la redécouverte de lui-même en participant à une grande tournée littéraire en Russie, le long du Transsibérien. Enfin, dans Hippie, son roman le plus autobiographique, il nous fait revivre le rêve transformateur et pacifiste de la génération hippie du début des années 1970, du Brésil au Népal en passant par Amsterdam. Une quête de soi, toujours spirituelle et inspirante !