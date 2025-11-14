Inscription
#Manga

School-Live! Tome 6

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou, Sadoru Chiba

ActuaLitté
Alors que les survivantes continuent à se battre pour leur avenir, des événements tragiques surviennent, provoquant des bouleversements dans leur dynamique. Ce tome met en lumière la résilience humaine, mais aussi les difficultés de maintenir une "vie scolaire" dans un monde qui n'en a plus les fondations. " Je suis désolée... " Un quotidien toujours plus difficile à maintenir... Le survival scolaire au succès retentissant !

Chez Meian Editions

|

Auteur

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

Paru le 19/11/2025

196 pages

7,95 €

9782385036041
