School-Live! Tome 6

Alors que les survivantes continuent à se battre pour leur avenir, des événements tragiques surviennent, provoquant des bouleversements dans leur dynamique. Ce tome met en lumière la résilience humaine, mais aussi les difficultés de maintenir une "vie scolaire" dans un monde qui n'en a plus les fondations. " Je suis désolée... " Un quotidien toujours plus difficile à maintenir... Le survival scolaire au succès retentissant !