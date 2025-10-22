Inscription
#Essais

L'équation de la chauve-souris

Mickaël Launay, Chloé Bouchaour

ActuaLitté
Le nouveau best-seller de Mickaël Launay, mathématicien spécialiste de la vulgarisation scientifique, qui nous explique de façon claire et précise la... physique quantique ! Il faut apprendre à observer le monde là où on ne l'attend pas Pourquoi le jus d'orange monte-t-il dans la paille quand on aspire ? Est-on toujours la même personne vingt ans après ? Pourquoi est-il si difficile de prédire la météo un mois à l'avance ? Et pourquoi y a-t-il plusieurs touches "la" sur un piano ? Autant de questions pas si anodines qui, si on les creuse, nous entraînent à renverser ce que nous croyons savoir du monde. Vous voyez le train d'à côté avancer ? Mais c'est le vôtre qui recule ! La nature est pleine d'illusions, elle brouille les pistes, laisse voir l'inverse de ce qui est. Alors comment démêler tout ça ? De la poussée d'Archimède à la physique quantique, en passant par la théorie des embouteillages, la cuisson des coquillettes ou encore la propagation des ondes, il nous faudra parfois oublier nos évidences pour embrasser d'inconfortables incertitudes. Dans ce voyage renversant aux frontières ambiguës de notre compréhension, les belles mathématiques surgissent des expériences farfelues et les petites questions sans prétention sont les premières pierres sur lesquelles se bâtissent les grandes théories. Pour embarquer, suivez la chauve-souris !

Par Mickaël Launay, Chloé Bouchaour
Chez J'ai lu

|

Auteur

Mickaël Launay, Chloé Bouchaour

Editeur

J'ai lu

Genre

Physique

Retrouver tous les articles sur L'équation de la chauve-souris par Mickaël Launay, Chloé Bouchaour

L'équation de la chauve-souris

Mickaël Launay

Paru le 22/10/2025

384 pages

J'ai lu

9,20 €

ActuaLitté
9782290421772
