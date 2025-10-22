Le silence de mon père

" Je ne sais pas qui est mon père. Je suis face à un reflet qui danse et tremble sur l'eau. Je tente de le capturer, je plonge la main, mais il se dérobe comme les bribes d'un rêve au matin. Il est pourtant là, si près. Insaisissable. Mon père, cet inconnu. " C'est l'histoire d'un homme enfermé dans le silence. De sa fille qui part à la recherche de qui il fut. C'est une enquête intime menée comme un polar, un voyage dans l'intime et la mémoire, de la banlieue du Mans aux ruelles de Hanoi. Un récit en forme de puzzle, drôle et nostalgique à la fois. Un livre subtil sur l'exil, doublé d'un roman sur la famille, sur le tissu d'amour, d'ambivalence, d'ignorance et de savoirs tacites dont chacune est constituée. Raphaëlle Leyris, Le Monde.