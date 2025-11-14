Inscription
#Beaux livres

La vie cosy

Collectif, Merci les livres

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé de 48 illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur sur un thème cosy et vintage. Une pause détente, un moment de relaxation, voici le pouvoir de ces illustrations sur le thème cosy et ambiance douillette. Faites glisser vos feutres ou vos crayons de couleur sur le papier épais, donnez vie à une illustration grâce à votre imagination, et encadrez votre chef-d'oeuvre. Au programme : plongez dans l'univers chaleureux et régressif.

Chez Merci les Livres

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

La vie cosy

Collectif, Merci les livres

Paru le 14/11/2025

96 pages

Merci les Livres

10,95 €

9782383559696
