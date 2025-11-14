La vie cosy

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé de 48 illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur sur un thème cosy et vintage. Une pause détente, un moment de relaxation, voici le pouvoir de ces illustrations sur le thème cosy et ambiance douillette. Faites glisser vos feutres ou vos crayons de couleur sur le papier épais, donnez vie à une illustration grâce à votre imagination, et encadrez votre chef-d'oeuvre. Au programme : plongez dans l'univers chaleureux et régressif.