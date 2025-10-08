Inscription
La Montre

Collectif, Audemars Piguet

Exceptionnel et inédit, cet ouvrage de référence offre une plongée dans les coulisses du monde captivant de la haute horlogerie, dont il met en lumière les savoir-faire et les nombreux métiers. Avec plus de 700 photographies, illustrations, croquis, interviews et anecdotes, ce livre dévoile tout de l'anatomie de la montre mécanique, depuis le cadran jusqu'au coeur du mouvement, sans oublier la boîte, le bracelet et les complications. Publié à l'occasion des 150 ans d'Audemars Piguet, cet ouvrage pédagogique s'adresse à toutes et tous. Il invite les esprits curieux à la découverte. Quant aux connaisseurs et aux professionnels, ils y trouveront d'innombrables informations documentées sur des modèles emblématiques d'hier et aujourd'hui.

Par Collectif, Audemars Piguet
Chez Flammarion

Auteur

Collectif, Audemars Piguet

Editeur

Flammarion

Genre

Bijouterie, horlogerie

Paru le 08/10/2025

584 pages

85,00 €

9782080453211
