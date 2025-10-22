Inscription
#Essais

Rituels pour apaiser un coeur en deuil

Christelle Dubois, Alexandra Banti

Quand on a perdu un être cher la vie n'a plus le même sens. Comment surmonter le chagrin ? Comment faire à nouveau face au quotidien malgré la solitude et le manque ? Comment traverser les différentes strates du deuil, si douloureuses et pourtant nécessaires à la résilience ? Christelle Dubois, médium et autrice, a exercé dans différents domaines, notamment les soins palliatifs. Depuis, elle s'est reconvertie dans le monde funéraire, où elle accompagne les familles endeuillées et les défunts dans leur passage vers l'au-delà. Elle partage également ses expériences lors de formations sur le métier d'officiant funéraire et sur l'accompagnement en fin de vie. Des techniques pour aider les personnes en deuil à retrouver la paix intérieure. Des rituels inspirés des traditions culturelles et spirituelles du monde entier. Un GUIDE PRECIEUX, doux et bienveillant.

Par Christelle Dubois, Alexandra Banti
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Christelle Dubois, Alexandra Banti

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Au-delà

Rituels pour apaiser un coeur en deuil

Christelle Dubois

Paru le 22/10/2025

256 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253238911
