Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le Défi Q.I. !

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une boîte compacte, mais pleine de défis ! Avec 150 cartes d'énigmes mathématiques et de logiques, mettez vos neurones à rude épreuve. A vos cerveaux... prêts ? Piochez ! Tirez une carte, résolvez l'énigme, et tentez d'atteindre les 10 bonnes réponses pour décrocher le titre de génie certifié (en toute modestie) ! Logique, rapidité, réflexion : un jeu rythmé et futé à partager en famille ou entre amis pour faire chauffer les neurones... dans la bonne humeur ! Caractéristiques : 1 joueur et plus - 10 minutes - à partir de 14 ans

Par Collectif
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Défi Q.I. ! par Collectif

Commenter ce livre

 

Le Défi Q.I. !

Collectif

Paru le 14/11/2025

150 pages

Merci les Livres

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383559634
9782383559634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.