Le Défi Q.I. !

Une boîte compacte, mais pleine de défis ! Avec 150 cartes d'énigmes mathématiques et de logiques, mettez vos neurones à rude épreuve. A vos cerveaux... prêts ? Piochez ! Tirez une carte, résolvez l'énigme, et tentez d'atteindre les 10 bonnes réponses pour décrocher le titre de génie certifié (en toute modestie) ! Logique, rapidité, réflexion : un jeu rythmé et futé à partager en famille ou entre amis pour faire chauffer les neurones... dans la bonne humeur ! Caractéristiques : 1 joueur et plus - 10 minutes - à partir de 14 ans