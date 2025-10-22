Inscription
#Imaginaire

Les Enfants de Ji Intégrale

Pierre Grimbert

Le temps des batailles semble bien loin aux héritiers, qui coulent des jours heureux depuis une vingtaine d'années et regardent leurs enfants grandir. Mais la menace finit par resurgir et tous, à l'exception de Bowbaq, disparaissent dans des conditions mystérieuses, laissant leurs fils et filles dans la tourmente. Qui les a enlevés ? Où sont-ils détenus ? Pourquoi des sectes d'assassins traquent-elles les enfants des héritiers ? Une fois encore, ces questions trouveront leur réponse sur l'île de Ji, où doit se rendre la nouvelle génération d'héritiers. Pendant ce temps, Sombre, le démon créé par le sorcier Saat avant sa mort, prépare sa revanche. Après Le Secret de Ji (prix Ozone du meilleur roman de fantasy francophone et prix Julia-Verlanger), voici, regroupée en un seul volume, la suite de la saga, Les Enfants de Ji, qui comblera les attentes de tous les fidèles du monde de Ji. De la fantasy classique à la David Eddings. Noosfere. Cette intégrale comprend : Le Testament oublié, La Veuve barbare, La Voix des Aînés, Le Patriarche et Le Sang du Jal.

Par Pierre Grimbert
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Pierre Grimbert

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantasy

Les Enfants de Ji Intégrale

Pierre Grimbert

Paru le 22/10/2025

1340 pages

LGF/Le Livre de Poche

24,90 €

9782253189886
