#Manga

Caché sous son masque Tome 3

Mitsuru Sangou

"Même si je me sens pathétique... je veux continuer à t'aimer. " Sayama, complexé et renfermé, est très différent de son petit copain, le populaire Saikawa, mais il veut tout de même être un bon petit ami pour lui... au point d'imaginer tout un plan pour y parvenir. Mais l'arrivée inattendue de l'ex-petite amie de Saikawa le perturbe, et il se découvre jaloux pour la première fois. Il demande donc l'avis de Tsuruga, ignorant que celui-ci est amoureux de lui... Sayama parviendra-t-il à surmonter sa jalousie à temps pour son rendez-vous amoureux de Noël avec Saikawa ?

Par Mitsuru Sangou
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Mitsuru Sangou

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Caché sous son masque Tome 3

Mitsuru Sangou

Paru le 19/11/2025

192 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382765586
