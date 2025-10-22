Diplôme Infirmier - DEI - Cartes mentales - Pharmacologie

L'infirmier exerce un rôle important dans l'administration de médicaments aux patients. Comprendre la pharmacologie, les effets indésirables observés et les éventuelles interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses est essentiel à l'exercice de sa profession. Avec ces cartes mentales, vous disposez des connaissances indispensables pour garantir la sécurité du circuit du médicament et la prise en charge des patients. L'auteur vous propose une méthode de révision innovante avec des cartes mentales visuelles tout en couleur, facilitant l'organisation des connaissances, la mémorisation et faisant le lien avec la pratique infirmière. Avec ces cartes mentales, complétées de jeux, rébus, devinettes et d'exercices de révision, vous disposez d'un outil complet pour aborder sereinement la pharmacologie. Un condensé visuel !