Ventes aux enchères à Tokyo

Tokyo, la ville de tous les désirs, dans une salle d'enchères clandestine dont la splendeur n'est plus qu'un lointain souvenir. Satomi, un parieur endetté, se voit mis aux enchères... Sans grand succès. Tsubame, le maître des lieux, bien ennuyé de ne pas lui trouver d'acheteur, se résout à limiter les dégâts en acquérant Satomi pour la modique somme de ... 2 yens, puis le libère. Cependant, suite à ce geste, Satomi le prend en affection et décide de se mettre à son service ! Au grand déplaisir de Tsubame !