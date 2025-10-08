Inscription
Overnight Oats

Bérengère Abraham, Fabrice Besse

Découvrez les overnight oats, les nouveaux petits déj' sains, rassasiants, gourmands et pas chers ! Mélangez des céréales et un liquide (lait ou boisson végétale) avant d'agrémenter avec les ingrédients gourmands de votre choix. Laissez reposer au frais. A préparer la veille, pour une dégustation au réveil. Dans ce coffret : - 2 bocaux en verre avec couvercle en bois - 2 cuillères en bois - Un livret de recettes sucrées et salées

Par Bérengère Abraham, Fabrice Besse
Chez Larousse

Auteur

Bérengère Abraham, Fabrice Besse

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine familiale

Overnight Oats

Bérengère Abraham

Paru le 08/10/2025

32 pages

Larousse

19,99 €

9782036088047
© Notice établie par ORB
