Découvrez les overnight oats, les nouveaux petits déj' sains, rassasiants, gourmands et pas chers ! Mélangez des céréales et un liquide (lait ou boisson végétale) avant d'agrémenter avec les ingrédients gourmands de votre choix. Laissez reposer au frais. A préparer la veille, pour une dégustation au réveil. Dans ce coffret : - 2 bocaux en verre avec couvercle en bois - 2 cuillères en bois - Un livret de recettes sucrées et salées