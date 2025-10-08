Inscription
La bible Larousse shots & cocktails

Fleur S. Houdré Grégoire

ActuaLitté
Passez expert dans l'art du cocktail et expérimentez de nouvelles créations avec la Bible Larousse des Shots & Cocktails, référence indispensable à tout mixologue en devenir ! Découvrez 500 recettes : les classiques indémodables et des variantes étonnantes, des créations pleines de saveurs, de nouvelles tendances, des mocktails hauts en couleur... Et pour les plus ambitieux, des focus pour tout comprendre de l'art du mélange : l'équilibre des saveurs, le matériel indispensable, la verrerie adéquate... A vous de shaker !

Par Fleur S. Houdré Grégoire
Chez Larousse

|

Auteur

Fleur S. Houdré Grégoire

Editeur

Larousse

Genre

Cocktails

La bible Larousse shots & cocktails

Fleur S. Houdré Grégoire

Paru le 15/10/2025

576 pages

Larousse

35,99 €

9782036087415
