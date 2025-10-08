La bible Larousse shots & cocktails

Passez expert dans l'art du cocktail et expérimentez de nouvelles créations avec la Bible Larousse des Shots & Cocktails, référence indispensable à tout mixologue en devenir ! Découvrez 500 recettes : les classiques indémodables et des variantes étonnantes, des créations pleines de saveurs, de nouvelles tendances, des mocktails hauts en couleur... Et pour les plus ambitieux, des focus pour tout comprendre de l'art du mélange : l'équilibre des saveurs, le matériel indispensable, la verrerie adéquate... A vous de shaker !