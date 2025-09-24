Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

De la philosophie en CM2 ?

Patrick Malvezin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il a été proposé à l'auteur de faire découvrir la philosophie à des élèves de CM2 dans une école primaire catholique. Ce petit livre est la restitution écrite de cette expérience qui se reproduit, avec un bonheur visiblement partagé, depuis bientôt une dizaine d'années. Ce n'est pas un simple atelier-philo, mais une entreprise de transmission de vérités philosophiques majeures, d'un point de vue réaliste. Les enfants découvrent (non sans réagir) les premiers philosophes et leurs intuitions "scientifiques" , pour aboutir à Aristote, et enfin accéder à la question de l'existence de Dieu et de ses "preuves" par saint Thomas d'Aquin.

Par Patrick Malvezin
Chez Hora Decima

|

Auteur

Patrick Malvezin

Editeur

Hora Decima

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De la philosophie en CM2 ? par Patrick Malvezin

Commenter ce livre

 

De la philosophie en CM2 ?

Patrick Malvezin

Paru le 24/09/2025

70 pages

Hora Decima

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782915844290
9782915844290
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.