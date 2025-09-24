De la philosophie en CM2 ?

Il a été proposé à l'auteur de faire découvrir la philosophie à des élèves de CM2 dans une école primaire catholique. Ce petit livre est la restitution écrite de cette expérience qui se reproduit, avec un bonheur visiblement partagé, depuis bientôt une dizaine d'années. Ce n'est pas un simple atelier-philo, mais une entreprise de transmission de vérités philosophiques majeures, d'un point de vue réaliste. Les enfants découvrent (non sans réagir) les premiers philosophes et leurs intuitions "scientifiques" , pour aboutir à Aristote, et enfin accéder à la question de l'existence de Dieu et de ses "preuves" par saint Thomas d'Aquin.