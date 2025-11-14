La Belle et la Bête

Ce livre en papiers découpés raconte l'histoire envoûtante du célèbre conte, adapté par Madame Leprince de Beaumont. Belle, une jeune femme sage et généreuse, se sacrifie pour sauver son père prisonnier dans un château mystérieux, habité par une Bête effrayante. Peu à peu, Belle découvre la sensibilité cachée derrière l'apparence monstrueuse de la Bête. Pourra-t-elle percer le secret du château et briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard ? Points forts : -Pensé comme une oeuvre d'art, cet ouvrage invite à la contemplation autant qu'à la lecture -La finesse des illustrations aux couleurs chatoyantes et les dentelles de papier créent des tableaux d'une grande délicatesse