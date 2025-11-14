? Contrairement à ce que son titre champêtre semble suggérer, " La Ferme des Animaux " est tout sauf un conte pour enfants. De l'esclavagisation des animaux réduits au rôle de simples machines à produire à la révolte de ceux-ci, en passant par toutes les dérives qu'entraînent les pouvoirs autoritaires, le culte de la personnalité, l'asservissement des foules et les contre-révolutions de tout type, le célébrissime roman de George Orwell est un réquisitoire implacable contre les comportements humains et les mécanismes sociaux qui ont conduit aux pires catastrophes du vingtième siècle , le tout complété par une approche antispéciste qui ne fait que renforcer la modernité du roman. ? Né en juin 1903 à Motihari (Indes Britanniques) et mort en janvier 1950 à Londres, Eric Arthur Blair, devenu célèbre sous le pseudonyme de George Orwell, a consacré l'essentiel de sa carrière sociale, politique et littéraire à la dénonciation de tous les totalitarismes. En témoignent ses deux oeuvres majeures parues au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale : " la Ferme des Animaux " (août 1945) et " 1984 " (juin 1949). ? Avant même la parution de ces deux ouvrages, Orwell avait mis en pratique son engagement en faveur d'un socialisme démocratique, que ce soit en critiquant l'impérialisme britannique en Asie, en s'engageant aux côtés des Républicains espagnols lors de la guerre civile ou en condamnant, dès leur apparition, les totalitarismes nazi et stalinien, deux régimes devenus les prototypes caricaturaux de ce qu'il est désormais convenu d'appeler un univers " orwellien " ? Détail important : comme pour tous nos titres bilingues, l'enregistrement sonore intégral du texte en langue anglaise est disponible gratuitement sur notre site Internet.