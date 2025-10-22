L'art de motiver

- Quels sont les mécanismes et les leviers de la motivation ? - Quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas éteindre la motivation ? - Quels sont les secrets des managers les plus motivants ? - Comment aller plus loin et déclencher la passion chez vos collaborateurs ? Vous êtes manager, débutant ou confirmé, et cherchez une réponse à ces questions ? Ce bestseller de la motivation est fait pour vous. Truffé d'exemples, de techniques facilement applicables, de mises en situation et de témoignages, ce guide vous révèle tous les secrets pour motiver vos troupes et gagner en performance. Cette deuxième édition met l'accent sur : - l'expression de votre reconnaissance pour motiver durablement vos collaborateurs ; - les 15 phrases "tueuses de motivation" qu'on emploie sans s'en rendre compte. Michaël Aguilar est conférencier international depuis 2005 et intervient à HEC et la Sorbonne. La motivation et la persuasion constituent son domaine d'expertise. Il dirige également la société Vendeurs d'Elite, cabinet de conseil et de formation spécialisé dans l'efficacité commerciale et la motivation des vendeurs. Il est l'auteur de nombreux ouvrages chez Dunod, dont Vendeur d'élite, Les accélérateurs de vente, Vaincre les objections des clients et Conclure la vente.