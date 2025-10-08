Inscription
#Essais

La 1re Guerre mondiale par les cartes

Didier Chirat

ActuaLitté
La Première Guerre mondiale a profondément marqué l'Europe et redéfini les équilibres mondiaux. Elle a aussi modifié les frontières des Etats, changeant à jamais le visage de l'Europe et annonçant les bouleversements et les guerres à venir au xxe siècle. En 50 dates-clés majeures, de la déclaration de guerre aux taxis de la Marne jusqu'aux dernières batailles, ce livre analyse, cartes à l'appui, les grands évènements de la Première Guerre et les changements sur le territoire. Il apporte une meilleure compréhension des combats qui s'y déroulèrent, de Gallipoli à Verdun, des enjeux du front européen et des conséquences des armistices de 1918. Un livre clé pour comprendre un des évènements les plus meurtriers et les plus décisifs de l'Histoire, l'Europe d'hier et celle de demain.

Par Didier Chirat
Chez Larousse

|

Auteur

Didier Chirat

Editeur

Larousse

Genre

Généralités

La 1re Guerre mondiale par les cartes

Didier Chirat

Paru le 08/10/2025

240 pages

Larousse

34,99 €

ActuaLitté
9782036086661
