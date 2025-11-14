Mémoires d'Indonésie

La nation indonésienne s'étire sur le plus vaste archipel du monde, avec ses quelque seize mille îles. Il est si vaste et si divers dans ses paysages et ses environnements qu'il tient de la gageure d'essayer d'en laisser une image un tant soit peu exhaustive. Un vaste arc de feu égrène d'île en île (dont certaines sont des quasi-continents, comme Sumatra et Bornéo) des paysages dominés par des volcans. Anciennement couvertes par la forêt, entrecoupées de plateaux et de plaines rizicoles fertilisés par les cendres volcaniques, ces îles font face à la déforestation presque totale à Java et à Bali pour laisser place à des plantations industrielles d'hévéas, de palmiers à huile, de café et de thé. A la foisonnante diversité des paysages répond celle des groupes ethniques, parlant de multiples langues (on cite plusieurs centaines de langues, presque toutes de la famille austronésienne, dite anciennement malayo-polynésienne). Quelques-uns de ceux qu'on nomme aujourd'hui les Indonésiens ont conservé des pratiques religieuses animistes , mais leur vaste majorité a adopté au fil des siècles des pratiques religieuses venues d'au-delà des mers. Les photographies rassemblées ici tentent de mettre en lumière l'exceptionnelle richesse de ce pays qui sort de l'ordinaire auquel Pierre-Yves Manguin a consacré sa vie de chercheur.