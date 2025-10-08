Grand prix

Au sein de quelle équipe du fond de la grille Alonso a-t-il démarré sa carrière ?? Quel était le surnom de course de Kimi Räikkönen ?? A la sortie de quel virage trouve-t-on une statue à la mémoire d'Aryton Senna ?? Quel était le surnom d'Alain Prost ? Quel est le nom officiel du virage le plus resserré de tous les circuits de F1 ?? Le "? mur des champions ? " a été nommé ainsi en 1999. Quels sont les trois pilotes qui y ont eu un accident ?? Dans le parking de quel casino la première course de F1 de Las Vegas s'est-elle déroulée, en 1981 ?? Dans les années 80 et 90, quel nom portait la course de F1 d'Imola ?? Contenu de la boîte : 50 cartes (150 questions), un plateau de jeu, 6 pions, un livret. Durée d'une partie : 10-30 minutes. Trois niveaux de défi : débutant, confirmé, expert. Nombre de participants : 2 à 6 joueurs.