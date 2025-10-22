Inscription
#Essais

Méditation sur le concept de Nature

Alain Badiou

"Aujourd'hui, une forte campagne idéologique tente de faire du mot "nature" une sorte d'idole politique. On vitupère les industries, les machines agricoles, les logements, les routes, les déchets, les voitures à essence, les avions à réaction, et bien d'autres témoins de l'invention humaine, dont on constate ou soupçonne qu'ils portent atteinte aux déterminations naturelles, qu'ils menacent l'existence des petites fleurs comme des vastes océans. Le présent texte s'inscrit dans ce contexte idéologique. Je partirai d'une question fondamentale et constamment laissée de côté : que signifie, en vérité, le mot "nature" ? " Concept retors, insaisissable, la nature sillonne l'histoire de la pensée. Mais sait-on vraiment la définir ? Cheminant d'Aristote à Hegel et Kant, en passant par la poésie romantique, Alain Badiou revisite l'étrange destin philosophique d'une idée qui n'a cessé d'évoluer avec son temps. Alors que la science contemporaine a progressivement déserté la "nature" pour lui préférer la "matière" ou le "vivant", et que la pensée écologiste s'en est emparée sur le terrain politique, ce livre explore sous tous ses angles le concept de nature - et invite à en repenser les usages.

Alain Badiou
Flammarion

|

Auteur

Alain Badiou

Editeur

Flammarion

Genre

Notions

Méditation sur le concept de Nature

Alain Badiou

Paru le 29/10/2025

208 pages

Flammarion

21,00 €

9782080509734
