La découverte du monde par les cartes

Qui de Christophe Colomb ou des Vikings a découvert l'Amérique ? D'où viennent les statues de l'Ile de Pâques ? Quelle est la plus ancienne carte du monde ? Quelle a été la place des femmes dans l'exploration mondiale ? Jusqu'où irons-nous dans l'exploration spatiale ? Qui a le premier exploré les pôles ? Comment analyser aujourd'hui la colonisation et ses conséquences ? A travers plus de 200 cartes, ce livre très richement illustré apporte des réponses et raconte une histoire riche et complète de la découverte du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. De superbes cartes d'époque, documents d'archives rares et inédits, témoignent de la façon dont, à des époques différentes, on percevait le monde et de l'état des connaissances. De la préhistoire, avec les premières grandes migrations humaines, jusqu'à l'exploration spatiale et ses ambitions actuelles, en passant par l'exploration du Pacifique et la recherche de la source du Nil, ce livre nous entraîne sur les traces des plus grands explorateurs et exploratrices. Il apporte une meilleure compréhension des routes sillonnant le monde, et interroge avec objectivité le sens même de la colonisation.