#Beaux livres

Sports

Michel Pastoureau, Georges Vigarello

Historiens de renom, Michel Pastoureau et Georges Vigarello nous offrent une lecture passionnante de l'évolution des pratiques sportives, des formes aux mouvements en passant par les couleurs, à travers l'analyse d'images spectaculaires et emblématiques. Cette enveloppe contient huit reproductions de très grande qualité qui nous font revivre de grands moments de l'histoire du sport, à travers les commentaires des deux historiens.

Chez Seuil

Paru le 14/11/2025

29,90 €

9782021580693
