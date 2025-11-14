Historiens de renom, Michel Pastoureau et Georges Vigarello nous offrent une lecture passionnante de l'évolution des pratiques sportives, des formes aux mouvements en passant par les couleurs, à travers l'analyse d'images spectaculaires et emblématiques. Cette enveloppe contient huit reproductions de très grande qualité qui nous font revivre de grands moments de l'histoire du sport, à travers les commentaires des deux historiens.