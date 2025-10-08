Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cosmos

Larousse, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A quoi ressemble une supernova ? Qu'est-ce qui se cache au coeur des trous noirs ? D'où viennent les comètes et les astéroïdes ? Comment les premières observations de l'Univers ont-elles été possibles ? Quelles sont les grandes caractéristiques de Vénus, Saturne, Mars ? Voyagez dans l'espace-temps et apprenez-en davantage sur les phénomènes cosmiques qui nous entourent, l'univers et les moyens scientifiques que nous avons aujourd'hui pour l'explorer. Ce beau livre de référence décrypte de spectaculaires phénomènes astronomiques grâce à des illustrations et photographies à couper le souffle, accompagnés de schémas détaillés et très clairs. - Le Big Bang - La matière noire - Les planètes, la Lune et le Soleil - Les exoplanètes - Les univers - L'exploration spatiale et son avenir

Par Larousse, A préciser
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, A préciser

Editeur

Larousse

Genre

Etoiles, galaxie, univers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cosmos par Larousse, A préciser

Commenter ce livre

 

Cosmos

Larousse, A préciser

Paru le 29/10/2025

2 pages

Larousse

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036083530
9782036083530
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.