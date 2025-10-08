A quoi ressemble une supernova ? Qu'est-ce qui se cache au coeur des trous noirs ? D'où viennent les comètes et les astéroïdes ? Comment les premières observations de l'Univers ont-elles été possibles ? Quelles sont les grandes caractéristiques de Vénus, Saturne, Mars ? Voyagez dans l'espace-temps et apprenez-en davantage sur les phénomènes cosmiques qui nous entourent, l'univers et les moyens scientifiques que nous avons aujourd'hui pour l'explorer. Ce beau livre de référence décrypte de spectaculaires phénomènes astronomiques grâce à des illustrations et photographies à couper le souffle, accompagnés de schémas détaillés et très clairs. - Le Big Bang - La matière noire - Les planètes, la Lune et le Soleil - Les exoplanètes - Les univers - L'exploration spatiale et son avenir