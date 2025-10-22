Inscription
#Essais

Mes petits roll-on magiques

A préciser, Le lotus et l'éléphant

Offrez-vous une pause enchantée grâce à ce coffret de quatre roll-on, où les cristaux et les huiles essentielles s'unissent pour vous accompagner tout au long de la journée. Chaque roll-on a été soigneusement conçu pour répondre à vos besoins émotionnels et énergétiques, en apportant sérénité, vitalité, équilibre ou confiance selon vos envies. Chaque roll-on renferme un cristal aux vertus spécifiques : - Jaspe rouge : pierre associée à l'ancrage et à la vitalité ; - Cristal de roche : reconnu pour sa clarté et sa capacité d'amplification énergétique ; - Fluorite : alliée de la concentration et de l'harmonie intérieure ; - Lapis-lazuli : emblème de la sagesse et de l'intuition. Pratiques et élégants, ces roll-on s'utilisent en un geste simple : appliquez-les sur vos poignets, vos tempes ou votre nuque, et laissez-vous porter par leurs bienfaits. Ils sont parfaits pour transformer vos petits moments du quotidien en véritables instants de douceur et de recentrage. Ce coffret contient également un livret de 32 pages pour vous guider dans l'utilisation de vos roll-on en synergie avec les huiles essentielles que vous choisirez. Que ce soit pour démarrer la journée du bon pied, vous apaiser après une période de stress ou simplement vous offrir une bulle de bien-être, ces roll-on sont vos alliés précieux pour cultiver une harmonie durable dans votre vie. Un rituel magique, un instant pour soi, une énergie renouvelée.

Chez Hachette

|

Auteur

Editeur

Hachette

Genre

Pierres et cristaux

Paru le 05/11/2025

32 pages

Hachette

19,90 €

9782017342359
© Notice établie par ORB
